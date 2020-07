Hausse du taux de reproduction du Covid-19 : l'Ouest sous surveillance

Le taux de contamination est l'un des indicateurs phares pour suivre la propagation du coronavirus. C'est dans l'Ouest de l'Hexagone qu'il est le plus élevé. Des zones qui étaient plutôt épargnées. Comment expliquer cette évolution de l'épidémie ? Nous sommes allés à Biscarrosse et Parentis-en-Born pour le savoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.