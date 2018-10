Hausse des prix des carburants : la grogne des automobilistes

Le prix des carburants vient de connaître une nouvelle hausse. Il a augmenté de 23% pour le diesel et 14% pour l'essence. Ainsi, remplir un réservoir de 50 litres coûte désormais 14,2 euros de plus qu'il y a un an, et 9,8 euros supplémentaires pour un véhicule diesel. Face à cette situation, les automobilistes se disent prêts à une manifestation d'ampleur le 17 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.