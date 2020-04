Hausse record du chômage au mois de mars

C'est une hausse sans précédent depuis 1996. Le nombre de demandeurs d'emplois a explosé en mars avec une hausse de 7,1%. Ce sont 246 000 nouvelles personnes qui se retrouvent au chômage en un mois. Ce bond s'explique par le gel des embauches et le non-renouvellement des contrats précaires depuis le confinement. Sans surprise, les secteurs les plus touchés sont les BTP, les services à la personne, le tourisme, le commerce et le monde du spectacle. Le gouvernement a annoncé ce lundi vouloir adapter les règles de l’assurance chômage. Les syndicats réclament l’abandon de la réforme dont l’entrée en vigueur a été reportée à septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.