Hausses de salaire : un casse-tête dans les entreprises

Comment augmenter ses salariés lorsque l'avenir est incertain ? C'est la question que se pose chaque jour un chef d'entreprise de chaudronnerie en région parisienne. Nous l'avons rencontré en avril dernier, il nous confiait n'avoir aucune marge de manœuvre. Six mois plus tard, pour lui, rien n'a changé. Jean-Claude travaille dans la même entreprise depuis 17 ans, il n'a pas été augmenté depuis cinq ans, mais il se montre compréhensif. Un petit geste, une autre entreprise l'a fait. En juin dernier, le patron d'une PME spécialisée dans l'informatique expliquait qu'augmenter les salaires était impossible. Aujourd'hui, la trésorerie s'est améliorée, alors il a sorti le carnet de chèques. Quatre salariés sur vingt ont été augmentés entre trois et cinq pourcents. Timothé, lui, vient de signer un CDI. Le patron nous l'assure, cela n'a pas créé de tension entre salariés. Mais pour motiver tout le monde, il envisage d'actionner d'autres leviers, comme la prime Macron, jusqu'à 3 000 euros par salarié. TF1 | Reportage E. Despatureaux, C. Chevreton, C. Souary