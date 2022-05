Hausses de salaires : qui va en profiter ?

Isabelle et Djamel ont respectivement seize et onze ans d’ancienneté dans la même entreprise de sous-traitance informatique. Le mois d’avril dernier, ils gagnaient 90 euros net de plus que le Smic. Avec la nouvelle hausse du salaire minimum, cet écart va se réduire à une cinquantaine d’euros, pas plus. Avec trois hausses en huit mois, le Smic augmente plus vite que le reste des salaires. Les entreprises ont du mal à suivre. La preuve : avant le 1er mai, 62 branches professionnelles avaient des salaires minimum sous le Smic. Elles sont désormais 146. Le secteur de la chimie, de la coiffure, des banques, ou encore celui de la propreté y ont basculé. Et pourtant, dans cette branche, on vient tout juste d'acter une hausse des salaires. Une hausse déjà rattrapée par le Smic, il faut donc renégocier. Mais comment faire tout en restant compétitif ? Ouvrir des négociations nous prend du temps. Dans le secteur de la chimie, le dernier accord date du 15 décembre. Le 14 avril, les syndicats ont demandé un nouveau tour de table, le patronat a dit oui, mais pas avant le 29 juin 2022. Chez les fonctionnaires aussi, la hausse du Smic écrase la grille des salaires. Une réforme complète de la rémunération des agents est prévue dans les prochains mois. T F1 | Reportage T. Jarrion, V. David, M. Pernet, D. Pires