Séisme au Maroc : les villages dévastés vus du ciel

Les airs offrent d'abord un rappel : la vulnérabilité des villes où les riverains sont tenus de camper jour et nuit à l'écart des bâtiments fragilisés. On mesure que l'état de ruine de certains pourrait s'aggraver à la moindre réplique. Mais c'est bien dans l'Atlas que les dégâts sont les plus évidents. Le paysage en terrasses, modelé par l'homme au fil des siècles, y est une indication concrète du relief avec lequel les sauveteurs doivent composer. Conséquence directe : l'isolement de ces populations montagnardes, tributaires de routes coupées en de nombreux points. Aucun véhicule n'est visible au sol. Le salut ne semble pouvoir venir que du ciel, vers lequel on fait de grands signes lorsque surgit un hélicoptère. La caméra dévoile aussi des quartiers entiers presque littéralement rayés de la carte. Ils illustrent le bilan déjà dramatique de ce séisme pour le Maroc : plus de 2 100 morts, près de 2 500 blessés. Après l'urgence, le labeur colossal qui attend le pays. Il faudra refaire les réseaux, la chaussée, des années de chantier. Aujourd'hui, les travaux et les secours sont compliqués par l'escarpement et le volume des débris à évacuer. Déjà, ils imposent par endroits des interventions à la main, avec des simples pelles et pioches sans recours possible à des pelleteuses. Au milieu des maisons traditionnellement exiguës, avec de petits groupes pour mener les fouilles, une tâche ardue et lente, alors que chaque heure compte pour sauver des personnes ensevelies. TF1 | Reportage O. Santicchi