Haut-Karabakh : cessez-le-feu entre Arménie et Azerbaïdjan

Ils n'ont qu'une idée en tête : fuir les bombardements. Sur des images fournies par l'armée russe, des populations sont transférées dans des camps à l'abri des combats, d'autres sont massées par centaines devant un aéroport. Que se passe-t-il sur place ? Au cœur du conflit, ces habitants vivent dans le Haut-Karabakh, un territoire peuplé de 120 000 Arméniens, mais situé en Azerbaïdjan. Hier, l'armée azérie a frappé des positions des séparatistes arméniens. Les tirs ont également visé plusieurs villes. Pourquoi ces frappes ? Depuis 35 ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent ce territoire. Les derniers combats en 2020 s'étaient soldés par un net recul des séparatistes arméniens. Mais de vives tensions sont réapparues depuis le début de l'année entre les deux parties. Et la mort de quatre policiers azéris hier matin a suffi à déclencher les hostilités. Y a-t-il un risque d'embrasement ? Un cessez-le-feu a été décrété dès la mi-journée. La Russie, soutien historique de l'Arménie, a joué un rôle de médiateur et appelle aujourd'hui à une désescalade. L'Azerbaïdjan, de son côté, assure vouloir une réintégration pacifique du Haut-Karabakh. TF1 | Reportage A. Bourdarias, J. Cressens, F. Jolfre