Haut-Karabakh : des milliers de réfugiés arméniens sur les routes

Ils ont pris la fuite, comme ils le pouvaient. Une vie dans quelques valises, pour peut-être un voyage sans retour. Plus de 20 heures de route pour parcourir moins de 100 kilomètres. Où ? Vers l'Arménie, la survie. "Nous sommes arrivés ici en sécurité, mais la file est immense. Il y a énormément de voitures. Ça a été difficile de fuir", raconte une réfugiée. Les réfugiés viennent de Stepanakert (Haut-Karabakh), une enclave disputée par l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. Elle se situe en Azerbaïdjan, mais elle est peuplée, presque exclusivement, d'Arméniens, avec un seul accès vers l'Arménie. La semaine dernière, l'Azerbaïdjan mène une offensive éclair. Les séparatistes arméniens, déposent les armes. “Est-ce qu’on peut vivre avec les Azerbaïdjanais ? Non, c’est impossible”, dit une autre réfugiée. Côté Azerbaïdjan, le président promet que les droits des Arméniens du Haut-Karabakh seront respectés, mais les réfugiés craignent pour leur vie. Depuis dimanche 24 septembre, et la réouverture de l'unique route vers l'Arménie, 28 000 personnes ont passé la frontière. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Tocny, F. Baudoux