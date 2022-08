Haute-Corse : des dégâts impressionnants

En cette soirée du jeudi 18 août, dix heures après l'orage, on est toujours au déblayage d'arbres dans ce camping. Les équipes se sont relayées toute la journée. Elles ont dû enlever des centaines d'arbres qui ont fait des dégâts, comme sur une voiture qui est toute cabossée. À noter qu'il n'y a eu aucun blessé, même si certains ont eu très peur. C'est le cas d'une touriste italienne, un arbre est tombé sur sa tente. Elle venait tout juste de la quitter, pour se mettre à l'abri du vent. C’est la même frayeur pour les occupants d'un mobile-home sur les lieux. Si aucun blessé n'est à déplorer, la famille a immédiatement quitté les lieux. Et comme eux, ils sont des dizaines à partir ce soir, pour dormir à l'abri dans une maison. Car la haute-corse est de nouveau placée en alerte orange aux orages. Quant à ceux qui restent, l'heure est déjà à la réorganisation, pour éviter de nouvelles chutes d'arbres. Une famille a décidé de changer d'emplacement pour cette nuit. Tous se préparent à une nuit difficile. De fortes précipitations sont attendues, le vent pourrait souffler jusqu'à 100 kilomètres heures. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Sébir, J. Clouzeau