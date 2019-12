Haute-Savoie : malgré les risques d’avalanche, des skieurs partent en hors-piste

Les intempéries ont également des conséquences en montagne, avec un risque d'avalanche particulièrement élevé, surtout en Savoie et en Haute-Savoie. Il a beaucoup neigé, pour le plus grand bonheur des vacanciers, mais attention au hors-piste. Dans la station de La Clusaz, des panneaux d'affichage interdits cette pratique du ski. Certains refusent pourtant de renoncer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.