Haute-Savoie : le mystérieux assassinat d’un ancien espion français

Le meurtre de Daniel Forestier, ancien agent de la DGSE, intrigue les policiers et les espions. Cet ex-espion français de 58 ans, officiellement retraité, a été abattu de cinq balles au totales lundi 25 mars 2019, en Haute-Savoie. Les services secrets seront sollicités pour savoir si son passé l'a brutalement rattrapé.