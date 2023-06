Haute-Vienne : les nouveaux chercheurs d'or

Sa démarche est celle d'un explorateur des temps modernes. À quelques mètres derrière ces arbres, dans cette forêt, en image, Étienne le Goff, géologue, travail pour le compte d'une compagnie minière. Muni d'un permis d'exploration, il dispose au sol des lignes de courant électrique pour détecter la présence de métaux précieux. Grâce aux nouvelles technologies, seules quinze minutes suffisent pour obtenir un résultat. De l'or, associé à d'autres minéraux sont devenus stratégique avec la transition énergétique. "On recherche aujourd'hui, ici : le cuivre, le cobalt, le germanium, le lithium, les métaux du groupe platine, les terres rares et le tungstène.", dit Thomas Poitrenaud, directeur d'exploitation des mines Arédiennes (CMA). Toute une liste de matières premières, pour lesquelles l'Europe a décidé de sécuriser son approvisionnement en fixant un objectif. En Haute-Vienne, ce petit musée, en image, retrace les différentes ruées vers l'or. Les premiers ont été les Gaulois, et leurs productions sont estimées à une centaine de tonnes. Exploités à nouveau au début et à la fin du XXe siècle, les filons seraient loin d'être épuisés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre