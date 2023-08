Hautes-Alpes : 350 pompiers toujours mobilisés

Chaque rafale attise davantage le brasier. Voilà plus de 24 heures que les pompiers luttent contre le feu et contre les vents. Dans les massifs escarpés, il n'y a pas de route, pas même un sentier pour accéder aux flammes. Alors, par endroits, les pompiers n'ont d'autres choix que de s'arrêter et attendre que l'incendie vienne à eux, qu'il soit à portée de jet. Des renforts sont venus de sept départements. En l'air, les rotations sont presque continues. Six avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères enchaînent les largages. Aucune habitation n'est menacée. Mais le petit hameau de Chanousse est plongé dans un nuage de fumée. Le maire doit rassurer les habitants un à un. Depuis hier, les habitants se tiennent prêts à quitter leur foyer. Pour l'heure, ils n'ont qu'une seule consigne, celle de rester calfeutrés avec portes et fenêtres fermées. Pas encore maîtrisé, l'incendie continue de progresser et laisse derrière lui un paysage de désolation. Les rotations aériennes devront s'arrêter à la tombée de la nuit. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba