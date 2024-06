Hautes-Alpes et Maurienne : la saison estivale menacée

En 24 heures, 80 millimètres d'eau sont tombés à Vallouise-Pelvoux, dans les Hautes-Alpes. C'est l'équivalent d'un mois et demi de pluie. De quoi surprendre les habitants, comme les touristes. Des habitations, des campings sont inondés et 160 personnes ont été évacuées. Dans toute la région, les cours d'eau sont au plus haut. À Saint-Jean-de-Maurienne, le débit de l'Arc est si fort que la circulation des trains a été interrompue plusieurs heures. Des bus de substitution ont été mis en place pour Chambéry. Tout autour, plusieurs axes sont coupés. À Tignes, le lac déborde. Des pompages sont en cours. Les 1 000 mètres carrés de locaux techniques des remontées mécaniques sont inondés. Elles devaient ouvrir aujourd'hui, pour la saison d'été. Mais il faudra attendre une semaine. Comment expliquer de telles inondations en montagne ? Cette année 2024, le cumul de neige est plus important que d'habitude. La bonne nouvelle, c'est que le retour du beau temps est prévu dès demain 23 juin, en altitude. TF1 | Reportage N. Pellerin