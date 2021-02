Hautes-Alpes : la belle frayeur du village de La Grave, secoué par une avalanche

À bord de son camping-car, un vacancier a eu la peur de sa vie. "J'ai senti une déflagration absolument énorme. J'ai ouvert mon store pour voir, démarrer le camping-car et pouvoir m'échapper de ça,. Mais dans des cas comme ça, je crois que vous êtes complètement saisis par la panique", fait-il part. Ce qu'il décrit, c'est une gigantesque avalanche. À 3 200 mètres d'altitude, une partie d'un glacier s'est détachée et la coulée a dévalé la pente sur plus d'un kilomètre, couchant les arbres. Le souffle a été ressenti dans tout le village, figeant les façades. Heureusement, il n'y avait ni promeneurs ni skieurs sur les lieux de la catastrophe. Un soulagement pour le maire de la Grave dans les Hautes-Alpes. "Je n'imagine même pas, en plein après-midi avec des gens qui se promènent... Voyez un peu la responsabilité qu'on a quoi", s'exprime Jean-Pierre Pic. Seuls dégâts, un camping dont quelques cabanons sont à terre et la conduite d'eau alimentant le village qui a cédé. Dans cette station des Hautes-Alpes, on n'a jamais vu un pareil phénomène qu'on tente d'expliquer par un redoux brutal. "Il a fait très chaud, il faisait 10°C la semaine dernière. Et deux jours avant, il faisait -10°C. C'est vraiment des gros changements de température, explique un habitant du village.