Hautes-Alpes : la vallée des glaces

S'immiscer dans Freissinières (Hautes-Alpes) en hiver, c'est affronter une nature glaciale mais grandiose. La bourrasque, le froid et le soleil qui éclaire, uniquement, l'entrée de la vallée est comme un message d'accueil et d'alerte à la fois. C'est un endroit endormi, mais aussi exigeante. Pour défier les parois calcaires d'escalade du village, à cette période, les crampons et piolets sont indispensables. Les passionnés d'escalade et de sports extrêmes viennent du monde entier jusqu'ici pour ce plateau situé à 1 200 mètres d'altitudes. La vraie passion de ces grimpeurs en hiver, c'est l'escalade de glace, mais cette année les conditions ne le permettent pas. Il faut, alors, descendre dans la vallée et rejoindre en quelques pas le centre du village de Freissinières. Ces amoureux de la glace peuvent ici briser l'une des rares cascades artificielles en Europe. Se retrouver là, est assez surprenant pour eux, mais ils se prennent vite au jeu. C'est une structure qui bouge tous les jours, s'ils reviennent demain elle aura changé, les formes seront différentes. Le réchauffement climatique oblige les glaciéristes à cette situation. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Le Goïc