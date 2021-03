Fort Queyras bientôt à vendre

C'est un emblème qui domine la vallée du Queyras. Impossible de passer à côté sans l'admirer. Dressé sur un rocher, Fort Queyras est en train de tourner une page de son histoire et vous pourriez en faire partie en écrivant la suite : son propriétaire va bientôt rendre les clés. Après 20 ans de vie de château, François Marty doit se séparer du joyau médiéval qu'il s'était offert avec son père. "Suite à certaines difficultés financières avec la banque, le château devrait être mis aux enchères le 15 avril prochain", explique l'agent immobilier. La mise à prix de ce bien du XIIe siècle, avec 18 corps de bâtiment est fixée à 400 000 euros. "Il faut réfléchir à l'aménagement de l'intérieur, parce qu'il y a plus 6 400 m² de surface développée, 3 000 m² aménageables. Il y a énormément de possibilité", indique-t-il. Le château a abrité des expositions, des cérémonies de famille et des fêtes médiévales. L'été, Elsa Giraud, guide et historienne, organise des visites avec les touristes. Fort Queyras est un témoin de l'époque du Moyen Âge et de l'histoire moderne sous le Roi Soleil. Un patrimoine inestimable pour les Hautes-Alpes et pour ses habitants qui sont inquiets de cette vente aux enchères. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.