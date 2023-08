Hautes-Alpes : un feu inquiète les pompiers

L'incendie s'est déclaré vers 14H00, à l'est de Gap, tout proche du village de Crots et ses 1 000 habitants. Une épaisse fumée s'échappe de la forêt. Le feu n'est plus à qu'à deux kilomètres des habitations en contrebas. Au milieu des baigneurs, les Canadairs viennent se remplir d'eau dans le lac de Serre-Ponçon. "Là, il y a encore une maison qui est en train de prendre feu, mais ils les pompiers avec l'aide des habitants ont réussi à éteindre le plus gros des flammes", raconte Mélanie Sanmartin, l'une d'entre eux. Depuis cet après-midi, quatre Canadairs et un Dash tentent de maîtriser les flammes qui continuent de progresser attisées par des vents en rafales et des températures de plus de 36 °C. Près de 35 hectares ont déjà brûlé, et au moins, trois maisons ont été détruites. Les habitants d'un hameau sont en train d'évacuer. Une centaine de pompiers sont déjà sur place et des renforts des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Gard sont attendus dans la soirée. TF1 | Reportage V. Topenot, M. Bliard