Hauts fonctionnaires : un plan de départs volontaires

Près de 120 000 hauts fonctionnaires gagnent chaque mois entre 8 000 et 16 000 euros. Mais sont-ils tous occupés ? Le ministre des Comptes publics propose un plan de départs volontaires qui concernerait 500 à 1 000 personnes. Cette mesure permettrait à l'État de faire 100 millions d'économies chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.