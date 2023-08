Hawaï en cendres : la colère des habitants

Une plage paradisiaque est devenue un refuge pour les rescapés de l’incendie. Ils ont perdu leur maison, leur commerce et ont fui les flammes à la dernière minute. Personne n’avait mesuré la gravité de la situation. Aujourd’hui, de nombreuses questions restent sans réponse, sur la gestion de cette crise, jugée catastrophique. Pourquoi les sirènes ne se sont pas déclenchées ? Et pourquoi les autorités n’ont pas, plus communiqué sur la dangerosité de l’incendie, attisée par des vents tournoyants. De nombreux habitants dénoncent aussi la lenteur des autorités pour venir en aide aux rescapés, après l’incendie. D’ailleurs les camps de fortune ont quasiment tous été installés par la communauté hawaïenne, sans aucune aide du gouvernement. Kanamu, habitant de l'île de Maui, s’est installé sur le camp après l’incendie, pour apporter l’essentiel aux rescapés. Il laisse exploser sa colère contre l’inaction des autorités. L’avocate générale de l'État d’Hawaï vient d’ouvrir une enquête, pour analyser la gestion de ces incendies. TF1 | Reportage A. Bourdarias, D. Bordier, Q. Trigodet