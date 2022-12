Hawaï : le plus grand volcan actif du monde en éruption

Le ciel d'Hawaï est d'un rouge vif. Le volcan Mauna Loa s'est réveillé. La lave s'écoule sur des kilomètres. Les habitations ne sont pas menacées. Aucune évacuation n'est ordonnée pour le moment, mais les habitants sont surpris. Cela ne s'est pas produit au cours des 38 dernières années. Les autorités appellent à la prudence, car d'autres fractures pourraient s'ouvrir dans le volcan et déverser de la lave ailleurs sur l'île. C'est une éruption spectaculaire, mais prévisible comme l'explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l'université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette (Essonne). "Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, même plusieurs années, le Mauna Loa montrait une activité sismique anormale, des déformations. On savait qu'il y a une urgence qu'elle allait arriver tôt ou tard. Mais bien sûr, on est surpris quand ça arrive, parce que ça se fait très vite", a-t-il dit. Le volcan a stocké du magma pendant 38 ans. La lave peut donc couler encore plusieurs semaines voire plusieurs mois. L'éruption de 1984 avait duré 22 jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Rey