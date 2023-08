Hawaï : un millier de personnes portées disparues

Les affiches se multiplient en ville. Il y a des centaines de disparus et des milliers de proches inquiets. Des survivants qui arpentent les centres d'accueil de réfugiés et qui mènent parfois eux-mêmes les recherches, aux quatre coins de l'île. Un homme a fait des milliers de kilomètres pour venir chercher sa tante de 98 ans, dont il est sans nouvelles. Parfois, ce sont des familles entières qui sont portées disparues. Trois jours, depuis que l'incendie a ravagé la ville, en pleine nuit. De nouvelles images montrent les habitants, tapis sur la plage. Certains, même réfugiés dans l'eau, mais toujours pas à l'abri de la fumée qui est si épaisse, qu'elle a séparé les familles qui tentaient de s'échapper ensemble. Les pompiers, la police et la Garde nationale cherchent les disparus accompagnés de chiens spécialisés. Les recherches prendront encore énormément de temps. Personne ne connaît réellement l'ampleur du désastre, a reconnu le chef de la police hawaïenne. Il a également précisé que pour l'instant, seulement 3% de la zone incendiée ont pu être fouillés par les enquêteurs. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Bourdarias, D. Bordier