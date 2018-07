Hawaï : le volcan Kilauea toujours en éruption

Le volcan Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde, est entré en éruption il y a deux mois sur l'archipel d'Hawaï. D'immenses coulées de lave se déversent sur l'île, brûlant et détruisant tout sur leur passage. Au moins 600 maisons ont été détruites, laissant 3 000 personnes sans toit. Les communautés et l’État se mobilisent pour venir en aide aux victimes. La qualité de l'air est toujours aussi mauvaise et la lave se fait toujours aussi menaçante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.