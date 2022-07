Hérault : au cœur de l'incendie avec les pompiers

Dans l’après-midi de ce 26 juillet, l’incendie, qui s’est déclaré plutôt dans la journée, sur le plateau d’Aumelas, est aux portes de la commune. Une course contre la montre démarre. Une colonne de sapeurs-pompiers part au contact du feu. Dans les airs, deux Canadair enchaînent les largages au-dessus des habitations. La fumée rend l’air irrespirable. Certains habitants abandonnent leur domicile le plus vite possible. Après plusieurs heures de lutte, une bonne nouvelle s’annonce enfin. “Les maisons ont été sauvées. On a eu chaud, mais elles sont sauvées. On a positionné des lances à proximité, tout autour des maisons, pour venir encercler les maisons et les protéger quand le feu est arrivé”, explique le lieutenant Patrick Soyris. Ils n’ont pas le temps de se reposer. Il faut déjà repartir pour protéger 1 000 hectares de massifs forestiers. Ce mardi soir, 500 pompiers luttent toujours contre les flammes. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier