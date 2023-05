Hérault : des orages provoquent des inondations

Déversée par les orages dès 16h, la grêle s'écrase dans les rues de Ganges, au nord de Montpellier. Instantanément, les rues se vident. et prudemment, les riverains filment, depuis leur intérieur, cette averse assourdissante. Les grêlons sont de trois centimètres environ. En ville et à la campagne, ce déluge frappe tout le département de l'Hérault. Tout autour de Montpellier, les routes sont couvertes par un tapis de grêle ou carrément inondées. Certaines communes, comme à Vendargues, ont vu l'eau monter dans le centre-ville. Ces intempéries vont s'étendre à tout le littoral de Languedoc et du Roussillon ces prochaines heures. Ce mercredi soir, 26 départements sont placés en "vigilance jaune" aux orages. TF1 | Reportage J. Garro, A. Cazabonne