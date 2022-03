Hérault, des tonnes de bois échouées sur les plages

À Valras-Plage, l'heure n'est pas encore au nettoyage. Pourtant aujourd'hui, ils étaient des dizaines à fouiller, découper et ramasser le bois. "Je ramasse du bois flotté pour construire une tonnelle au bord de la piscine. Je suis venu hier. Aujourd'hui, j'ai fait cinq ou six aller-retour en pick-up. Ça me permet d'avoir du bois flotté qui ne s'achète pas forcément", confie un jeune homme. Résultat, 2 000 euros d'économie. D'autres ont passé la journée à faire des stocks pour l'hiver prochain. "C'est pour se chauffer", indique un senior. "Je me chauffe avec la cheminée, donc ça me fait beaucoup d'économie", indique une femme. Dans quelques jours, une entreprise spécialisée viendra nettoyer la plage. Mais là aussi, il n'est pas question de jeter ce qui peut être réutilisé. "Ce qu'on demande à l'entreprise, c'est dans un premier temps de rapprocher certains bois du boulevard pour que les gens soient beaucoup plus commodes pour y accéder, les découper et les mettre dans leur véhicule. Aujourd'hui, le coût de l'énergie augmente. Si ça peut aider certains pour se chauffer, il n'y a aucun problème", déclare Daniel Ballester, maire (SE) de Valras-Plage. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia