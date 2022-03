Hérault et Gard : des pluies et des chutes de neige exceptionnelles

Un mètre de neige est tombé dans un village des Cévennes en moins de 24 heures. Cet habitant a passé la journée à déneiger. "Je dois venir chercher le bois pour pouvoir se chauffer. Ça fait peut-être 8 ou 10 ans qu'on n'a pas vu autant de neige en mois de mars", dit-il. Le village n'avait pas connu ça de tout l'hiver. Mêlée à la pluie, la neige est de plus en plus lourde. Il faut à tout prix dégager les toits pour éviter qu'ils ne s'effondrent. La neige a bloqué les routes, privée d'électricité une dizaine d'habitations. Dans l'Hérault, la pluie a causé beaucoup de dégâts. À Béziers, la décrue de l'Orb est amorcée, mais les embâcles ralentissent l'écoulement de l'eau. Elle est montée jusqu'à 1m20 dans le garage de cet habitant. "C'était déstabilisant parce que les limites étaient sans arrêt repoussées. Donc tout ce qui était censé être à l'abri, il fallait revenir remettre plus haut", raconte-t-il. La vigilance orange pour risque de crue a été levée à 16 heures. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Erhel, L. Garcia