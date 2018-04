Héritage de Johnny : Laeticia Hallyday sort de son silence

Elle sort de son silence pour la première fois depuis la mort de son époux le 5 décembre dernier. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point, Laeticia Hallyday s'exprime sur la bataille judiciaire qui l'oppose à ses beaux-enfants David Hallyday et Laura Smet. Voici les principaux extraits de son interview, qui paraîtra ce jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.