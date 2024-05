Heures creuses : vous allez changer vos habitudes

Depuis quelques semaines, Séverine lance son lave-vaisselle en pleine journée, car pour elle, c'est moins cher grâce à 19 panneaux solaires qu'elle a récemment installés. C'est une habitude qui pourrait bientôt se généraliser. En France, la production d'énergie photovoltaïque augmente très fortement, alors que la consommation pendant les pics de production, elle, n'évolue pas. Actuellement, une majorité des consommateurs bénéficient des heures creuses entre 20 heures et 8 heures, et une partie également entre midi et 17 heures. Au printemps et pendant l'été, elle pourrait à l'avenir être concentrée en pleine journée, entre 11 heures et 17 heures, mais cela prendra du temps. "C'est une nouvelle habitude qu'il faut qu'on prenne, une nouvelle façon de consommer l'électricité", s'exprime Yannick Jacquemart, directeur Nouvelles flexibilités réseau chez RTE. Des heures creuses en journée, l'idée séduit les consommateurs. "Pour moi, ça ne changera rien, simplement, ce sera un plus.", s'exprime une consommatrice. Les tarifs avantageux heures creuses heures pleines, concernent aujourd'hui quinze millions de Français. TF1 | Reportage S. Cardon, T. Joire