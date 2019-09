Heures supplémentaires défiscalisées : en avez-vous profités ?

En décembre 2018, Emmanuel Macron annonçait le retour des heures supplémentaires exonérées d'impôts, et de cotisations salariales. Les premiers chiffres ont été dévoilés ce 10 septembre 2019. 40% des salariés du privé ont effectué en moyenne onze heures supplémentaires par mois, entre avril et juin. Ces travailleurs l'ont-ils fait par choix ou par nécessité ? Vont-ils continuer ? Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.