High-tech : ces robots qui simplifieront notre quotidien

Les innovations dans le domaine de la robotique semblent n'avoir de limite que l'imagination humaine. Dans un futur proche, l'inspection des centrales nucléaires ou celle des égouts pourrait être effectuée par le robot ANYmal. On pourra compter sur TwinswHeel pour le transport de nos courses depuis le supermarché à la maison. Et l'épanouissement intellectuel de nos enfants sera favorisé par le robot éducatif Winky.