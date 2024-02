Himalaya : randonnée sur une rivière glacée

C'est une route éphémère, et pourtant millénaire. Chaque hiver, la rivière "Zanskar", dans le nord de l'Inde, est rebaptisée “Chadar”, la couverture de glace en langue locale. Recouverte de plus d’un mètre de glace par endroits, la rivière devient une route pour les habitants des villages himalayens et pour les explorateurs curieux de randonner sur la glace, comme ce groupe de Malaisiens que nous apercevons à l’image. Ils vont serpenter entre ces canyons dorés pendant quatre jours. Steeve, randonneur, rêvait de ce voyage depuis quinze ans. Il est venu à temps, car la randonnée du Chadar ne sera peut-être bientôt plus possible. Il suffit de quelques kilomètres pour s’en rendre compte, les porteurs du groupe remarquent que la glace fond et se brise à un endroit. Sur plusieurs centaines de mètres, les randonneurs vont devoir rejoindre la route pour continuer le parcours. C'est la fin d’un mode de vie. Depuis des temps immémoriaux, cette rivière gelée est, en hiver, la seule voie qui relie la ville à ces villages de quelques maisons, ces monastères perchés au sommet des montagnes, habituellement coupés du monde, trois mois dans l'année à cause de la neige. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, T. Wangdus