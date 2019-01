Hiver : la première vague de froid

Le givre a tenu et offert de beaux paysages dans la Meuse. Sur le plateau de Langres, le ciel est resté couvert. Un froid sec et intense s'installe pour les jours à venir. Sur les terres du Grand Est, le givre matinal devrait laisser sa place à quelques centimètres de neige et permettre ainsi de découvrir la campagne bourguignonne sous un autre jour encore. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.