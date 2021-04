Hokkaido : le paradis blanc du Japon

C'est un royaume blanc, une île recouverte d'un écrin de neige pendant quatre mois de l'année. Aux confins de la Sibérie, l'île japonaise d'Hokkaido est l'un des endroits où il neige le plus au monde. Des guides de montagnes en font l'expérience chaque jour. Ce sont les vents froids de la Sibérie qui déversent les déluges de neiges. Pour atteindre Hokkaido, il traverse la mer du Japon et se charge d'humidité, offrant à l'île un air extrêmement pur et une neige d'une qualité exceptionnelle. Hokkaido est devenue le paradis des amateurs de poudreuse du monde entier. Un royaume de la neige, mais aussi de la glace. De janvier à mars, les lacs de l'île sont gelés et les habitants organisent toutes sortes d'activités. Il y a par exemple des bains d'eau chaude naturelle en plein air et sur la glace, qui sont uniques au monde. Au lac d'Abashiri, les habitants et les visiteurs pèchent à travers des trous dans la glace qui fait 60 centimètres de profondeur. Le trésor, ce sont les éperlans ou wakasagi qui ont fait la renommée de la région. La suite dans le reportage ci-dessus.