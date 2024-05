Hold-up d'une bijouterie de luxe à Paris : les braqueurs en fuite

Le samedi, à 11h40, trois malfaiteurs forcent l'entrée à l'aide d'une moto bélier et pénètrent dans la bijouterie. Des images filmées depuis un magasin voisin montrent l'un d'eux, armé et casqué, guette l'arrivée de la police calmement au beau milieu des passants. Du sang-froid aussi pour alerter au beau moment ses complices. Et en quelques secondes, tous prennent la fuite à moto, in extremis avant l'arrivée des policiers. Sur les vidéos en tête de cet article, on les voit se faufiler à moto entre les voitures à travers les rues de Paris. Un braquage éclair dont le mode opératoire laisse à penser que les auteurs sont loin d'être des amateurs. "Des agissements déterminés, oui, précis, nets. Le coup de feu à l'issue du braquage pour permettre une fuite, je dirai, plus sécurisée pour eux. Effectivement, tous les actes étaient coordonnés, calculés et parfaitement exécutés", a réagi Fabien Bogais, responsable du Syndicat alliance police nationale 75. Le montant exact du butin n'est pas encore connu, mais il pourrait, selon les premiers éléments de l'enquête, se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros. En 2007 et 2008, cette même bijouterie avait déjà fait l'objet d'un vol, 80 millions d'euros de bijoux. Ce type de cambriolage rappelle celui de la boutique Bulgari l'été dernier. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, G. Chieze