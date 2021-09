Hologrammes : cette PME française veut révolutionner les gestes de notre quotidien

Tous les jours, nous appuyons sur des dizaines de boutons et nous y déposons potentiellement des centaines de microbes. Mais tout cela est peut-être bientôt terminé. Le premier bouton d'arrêt de bus au monde en hologramme vient d'être créé. À l'intérieur du boîtier, une image virtuelle qui flotte dans le vide. Il suffit d'approcher son doigt et le boîtier détecte votre présence à l'aide de capteurs sans que vous n'ayez eu à toucher aucune surface. La technologie vient d'être lancée sur un réseau de bus en Île-de-France. Cette innovation française a été créée par Marc Zera et Jonathan Zera, deux frères très complémentaires. Leur bouton de bus va être commercialisé dans de grandes villes françaises, comme Brest et Boulogne-sur-Mer. Mais ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. En effet, ils ont déjà créé un bouton d'interphone en hologramme, mais aussi des boutons d'ascenseur, qu'ils testent dans deux hôpitaux parisiens. À chaque fois, c'est le même principe. L'hologramme est protégé dans un boîtier et la commande s'actionne sans aucun contact. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.