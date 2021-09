Hologrammes : les stars deviennent-elles immortelles ?

Whitney Houston sera bientôt sur scène à Las Vegas, ou plutôt son hologramme. Son avatar va enchaîner les dates jusqu'au mois de mai, dix ans après la disparition de la star. Ce spectacle sera proposé en France en 2022. Selon Matthieu Drouot, le directeur général de Gérard Drouot Productions, il s'agit d'un vrai concert joué en direct avec de vrais musiciens. Et l'hologramme est un effet spécial comparable à la vidéo et la pyrotechnique. C'est une nouveauté permettant d'enrober un concert et de rendre hommage à l'artiste et sa légende. Ce sera bien la voix de Whitney Houston, mais la chorégraphie et les mouvements ont été enregistrés en studio par une comédienne présentant les mêmes caractéristiques physiques pour que l'illusion fonctionne. Un tour de passe-passe dont n'ont pas eu besoin les quatre membres d'Abba. Pour leur nouvelle tournée, ils ont tout de même donné de leur personne pour la répétition des chansons et des chorégraphies. Ils ont enfilé des vêtements truffés de capteurs pour enregistrer leurs mouvements en trois dimensions. Ces concerts d'hologrammes vont-ils se multiplier et connaître le même essor en France ?