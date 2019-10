Hommage à Jacques Chirac : les temps forts des cérémonies aux Invalides et à Saint-Sulpice

Il était midi ce lundi lorsque les élus de tous bords, les anciens présidents de la République et Premiers ministres de droite comme de gauche, ont rendu hommage à Jacques Chirac. Quatre-vingts chefs d'État, dont Bill Clinton et Vladimir Poutine étaient aussi présents, tous l'avaient côtoyé au fil de sa vie politique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.