Hommage à Jean-Paul Belmondo : les Français se recueillent devant son cercueil

La France a rendu hommage ce jeudi après-midi à la légende du cinéma français Jean-Paul Belmondo. En ce moment encore, on aperçoit une longue file d'attente devant les Invalides où les Français peuvent se recueillir devant son cercueil. C'était l'une des volontés de la famille de Jean-Paul Belmondo : que les Français puissent lui rendre hommage après la cérémonie en dehors du cadre officiel. Et depuis quelques minutes, ils ont le privilège de se recueillir devant son cercueil aux Invalides. Ceux qui n'ont pas pu assister à ce bel hommage ont l'occasion de se rattraper. Pour cause, voyez cette file d'attente assez dense faite d'hommes et de femmes, toutes générations confondues. Ils se sont donné rendez-vous aux Invalides. La file s'étale sur une dizaine de mètres et un temps de recueillement leur sera possible à l'intérieur de la cour. Ils pourront ensuite signer un livre d'or comme ça avait été le cas à l'époque de Jacques Chirac. Le lieu restera ouvert une bonne partie de la nuit jusqu'à ce que cette foule entière puisse rendre hommage à Jean-Paul Belmondo et lui adresser un ultime au revoir. Ses obsèques auront lieu vendredi matin à Paris.