Hommage à Samuel Paty : le discours d’Emmanuel Macron

"Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l’amalgame, de la haine de l’autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement nous sommes. Il est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays", a déclaré solennellement le chef de l'État. "Je n'aurai pas de mot pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées. Je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et des lâches qui ont rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. De nom, eux, n'en ont même plus. Je ne parlerai pas de l'indispensable unité que tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse", a-t-il poursuivi. Nous avons tous ancré dans nos cœurs le souvenir d’un professeur qui a changé le cours de notre existence. Cet instituteur qui nous a appris à lire, à compter, à nous faire confiance. Cet enseignant qui nous a ouvert un chemin. Samuel Paty était de ceux-là. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.