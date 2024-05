Hommage aux agents pénitentiaires tués : l’enquête hors norme se poursuit

Au rythme d’une marche solennelle, les cercueils des deux agents pénitentiaires, tués dans l’attaque de leur fourgon, pénètrent dans la cour de l’ancienne maison d’arrêt de Caen (Calvados). Là où Fabrice Moello et Arnaud Garcia ont passé la plus grande partie de leur carrière, un hommage national, présidé par le Premier ministre. Les deux agents ont été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume, toute une profession submergée par l’émotion. Ce mercredi soir, dans la commune où résidait l’un des agents, un dernier hommage lui est rendu. Une semaine après l’attaque du fourgon, 350 enquêteurs sont encore mobilisés pour tenter de retrouver Mohamed Amrah, toujours en cavale. Les analyses de carcasses de voiture abandonnée dans sa fuite se poursuivent, comme celles des téléphones portables et des images de vidéosurveillance, avec l’espoir, notamment, d’identifier les complices présumés du fugitif. TF1 | Reportage T. Petit, L. Barbier, A. Coulon