Hommage aux policiers tués à la préfecture de police de Paris : les temps forts de la cérémonie

L'émotion était pesante dans la cour de la préfecture de police de Paris. Un dernier hommage y a été rendu ce mardi aux quatre victimes de l'attaque survenue le jeudi 3 octobre 2019. Christophe Castaner leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Le chef de l'Etat, accompagné du Premier ministre Edouard Philippe et de plusieurs ministres, a prononcé un discours.