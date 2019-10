Hommage national à Jacques Chirac : une journée particulièrement émouvante pour la Corrèze

C'est en Corrèze que Jacques Chirac avait mené son premier combat politique, à la fin des années 60. Il a été élu du département pendant 28 ans et il revenait souvent sur place. Ce lundi, les habitants de Sarran et de sa région ont suivi l'hommage national rendu à l'ancien président de la République. Une journée de deuil national particulièrement émouvante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.