Homonymie : un casse-tête sans fin ?

"Non seulement, je m'appelle Saada Alain, mais Roger Joseph". S'il tient à son deuxième et troisième prénoms, c'est pour se différencier de son homonyme né la même année comme lui en Tunisie, mais décédé en juillet dernier. Depuis presque neuf mois, le couple de retraités vit un cauchemar. "J'ai reçu une lettre, madame veuve Pauline Saada. Psychologiquement, c'est horrible", raconte son épouse. Après avoir reçu cette lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Alain Saada se rend compte qu'il ne reçoit plus de retraite. Il fait le lien et appelle l'administration. L'Assurance vieillesse reconnaît alors sa faute et rétablit sa pension. Une fois de plus, il y a une erreur, car Alain Saada reçoit 245 euros, bien loin des 2 500 euros qu'il percevait avant. "Nous avons vendu des bijoux, nous avons vendu ma voiture, et me voilà, à nu", déplore-t-il. Contactée, l'Assurance vieillesse avoue s'être emmêlée les pinceaux. Alain Saada et son homonyme avaient quasiment le même numéro de sécurité sociale. "Au cours de leur carrière, ils ont utilisé l'un ou l'autre numéro de sécurité sociale sans le savoir nécessairement. Il faut qu'on sépare très finement ce qui est la carrière de l'un de ce qui est la carrière de l'autre", explique Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance retraite. En attendant que la Cnav ne démêle cette situation, c'est le fils du couple de retraités qui paie les dépenses du quotidien : nourriture et frais médicaux. TF1 | Reportage A. Basar, G. Vuitton