Homophobie dans les stades : comment arrêter les insultes ?

Un match de Ligue 1 a de nouveau été interrompu mercredi soir à Nice. Des supporteurs avaient déployé des banderoles homophobes. D'autre fois, ce sont des chants ou des cris, qui seraient passibles de poursuites pénales en dehors du stade. Les stades de football sont-ils des zones de non-droit ? Que faire et qu'en pensent les supporteurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.