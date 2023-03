Hong Kong : destination plage

Hong Kong fait généralement penser à une jungle de gratte-ciel et à ses sept millions et demi d’habitants entassés dans un labyrinthe de béton. Mais à quelques kilomètres de la ville, le pays est aussi un écrin de nature. Il regorge de 70 îles, des eaux turquoise du Pacifique à flanc de falaise. Un trésor caché, le paradis des randonneurs. Chaque année, la baie de Tai Long Wan accueille des centaines de milliers de citadins, éprouvés par le tumulte de Hong Kong. À côté des randonneurs, les derniers pêcheurs de la région battent les eaux de mer de Chine, le long de la côte, dans leur petite embarcation. Une technique de pêche typiquement hongkongaise, issue de tradition familiale. Mais depuis quelques années, la pêche se fait rare. Il y a dix ans, leur butin quotidien avoisinait les 200 kilos. Avec l’urbanisation de Hong Kong, les poissons ont déserté la baie et avec eux les pêcheurs des villages flottants. Seule une quinzaine d’habitants vivent encore sur la mer. Un mode de vie en voie de disparition. Hong Kong, autrefois port de pêche, ne compte plus qu’une dizaine de ses villages. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano