Hong Kong, la folie du logement

Hong Kong est la ville la plus chère au monde. Si vous trouvez que les loyers pratiqués dans les grandes villes françaises sont très élevés, dans cette ancienne colonie britannique, le mètre carré peut valoir jusqu'à 55 000 euros. Depuis sept années consécutives, Hong Kong bat des records sur le marché de l'immobilier. Le coût est exorbitant, presque inabordable dans une ville où une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.