Voici le restaurant étoilé le moins cher du monde

Dans les rues de Hong Kong, on n’a pas le temps de flâner. Dans la mégapole où s'entassent 7,5 millions d'habitants, il est difficile de faire une pause-déjeuner. Alors les cuisines investissent les rues. On découpe, on rôtit, on déguste, à même le trottoir. Pour repérer les bonnes adresses, on peut se fier à la file d’attente, ou bien au Guide Michelin. Car oui, le restaurant Yat Lok, qui ne paie pas de mine, possède bien une étoile, et la clientèle afflue. Il faut patienter vingt minutes en moyenne, avant de se frayer un chemin dans la salle bondée. Au menu, quelques plats seulement, surtout de la viande. Avec une star incontestée, l’oie, la reine des volailles sous toutes ses formes. C'est dans une cuisine d'à peine cinq mètres carrés que l’animal est transformé en plat d'exception par Shui Leung Chu, chef de ce restaurant 1 étoile, et son père. Première étape, garnir l’animal d'un assaisonnement secret, puis sécher la viande pendant 24 heures. Au total, la viande subit vingt étapes avant d'être grillée. C'est ce processus scrupuleusement respecté depuis trois générations qui permet une cuisson parfaite pour élever le plat au rang des étoilés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Zambrano, J. Jankowski