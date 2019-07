Hong Kong : vives tensions

La tension est extrême dans les rues de Hong Kong ce lundi soir, entre les forces de l'ordre et les manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin. Après plusieurs semaines de protestation pacifique, des centaines de personnes ont envahi le Parlement local et se sont déchaînées sur les portraits des dirigeants. Ils en ont été chassés à 19 heures. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.