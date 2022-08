Hôpital de Corbeil-Essonne : qui sont les pirates informatiques ?

Dans un texte rédigé en anglais, les pirates informatiques ont demandé dix millions de dollars. La direction de l’hôpital a reçu la demande de rançon dans la matinée du 21 août 2022. Depuis, elle refuse de payer. Selon Franck Banizette, secrétaire, syndicat Sud Santé du Centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes, elle n'en a pas les moyens. Après plusieurs jours d'enquêtes, les gendarmes pensent avoir identifié les pirates. Il s'agirait d'un groupe de hackers russes nommé Lockbit 3.0. Plusieurs indices mènent à lui notamment le logiciel utilisé pour la demande de rançon. Lockbit 3.0 est l'un des groupes de pirates les plus actifs du moment. Des dizaines de membres sont en Russie et au Canada. C'est une organisation mondiale avec un fonctionnement digne d'une entreprise. Ils pourraient avoir utilisé la méthode du "fishing". Cela consiste à envoyer un mail avec un lien frauduleux. Un salarié clique sans faire attention et voilà les pirates, connectés à distance sur son ordinateur, s'attaquent aux autres postes de travail et récupèrent leurs données grâce à un logiciel malveillant. Ils les effacent des serveurs de l'hôpital. C'est un travail de longue haleine qui prend parfois des mois, voire des années. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, F. de Juvigny